Séparés, Alessandra Sublet et son ex-Clément Miserez en vacances à St Barth?

Alessandra Sublet et son ex-Clément Miserez sont ils en vacances à St Barth? entretiennent t-il le flou autour de leur actuelle relation? Une chose est sûre, après sept ans d’amour, Alessandra Sublet et son ex sont restés en très bons termes.

Depuis quelques jours, Alessandra Sublet poste des photos de ses vacances à Saint-Barthélemy, où elle profite de quelques jours de répit pour les vacances de février avec ses enfants, Charlie et Alphonse. Mais la surprise, est qu’un récent cliché publié sur la Toile, dévoile que son ex-Clément Miserez se trouve au même endroit. En effet, lundi 5 mars, le père de Charlie et Alphonse a posté un cliché du ciel de Saint-Barth, dévoilant un nuage en forme de cœur. Une photo à laquelle son ex n’a pas tardé à réagir : « T’es caché sur l’île ? », a-t-elle plaisanté même si la probabilité que la photo ne soit pas actuelle est plus forte et que le père de famille serait déjà reparti de l’île. Ce qui est sûr, malgré leur récente séparation, les deux ex ne sont pas en froid.

Mieux, début février, les deux ex-tourtereaux ont été aperçus à la 26 ème édition des Trophées du Film français, dont la maîtresse de cérémonie était justement Alessandra Sublet, indique Gala. A l’occasion, Clément Miserez était quant à lui convié pour son rôle de producteur de cinéma.