Sénégal – Présidentielle: les premiers mots de la CENA

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Sénégal a fait un bilan provisoire de la présidentielle du dimanche 24 février dernier. Elle a notamment appelé les uns et les autres à faire confiance aux institutions de la nation.

La Commission nationale de recensement des votes, (CNRV) a proclamé dans l’après midi du jeudi 28 février 2019, les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle 2019. Selon les résultats de la CNRV, Macky Sall est crédité de 58,27% des suffrages soit plus de 2 millions des voix, Idrissa Seck 20,50% soit 898.674 voix , Ousmane Sonko 15,67% soit 687.065 voix , Madické 1,48% soit 65.002 voix , Issa Sall 4,07% soit 178.533.

Cependant, les candidats de l’opposition rejettent ces résultats qui donnent Macky Sall vainqueur dès le premier tour, et n’entendent pas introduire des recours : «Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le conseil constitutionnel. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple sénégalais et sera seul à assumer les conséquences face au peule et face à l’histoire», a déclaré Idrissa Seck arrivé deuxième à ce scrutin selon les résultats provisoires de la CNRV.

Les premiers mots de la CENA

La Commission électorale nationale autonome (CENA), a fait un bilan provisoire de cette présidentielle de 2019. A l’instar des observateurs de la CEDEAO, de l’UE et de l’ambassade des USA à Dakar, qui ont salué le déroulement apaisé du scrutin, la CENA sénégalaise a apprécié « le calme » qui a été observé au cours de la période des votes : «Je peux vous dire que même si l’élection a été difficile du fait d’un long processus, elle a été vraiment parfaite parce que le jour du scrutin, tout s’est déroulé vraiment très bien, sauf quelques dysfonctionnements que nous avions prévus et qui se sont révélés moins importants que ce que nous avions craint», a déclaré Issa Sall sur Radio Sénégal internationale (Rsi).

«Pour un premier bilan que je peux me permettre de donner, je dirais que nous avons assisté à un très bon scrutin et qu’on n’a vraiment pas à se plaindre du déroulement des opérations. Même si dans un processus, il y a toujours à parfaire.», a-t-il ajouté.

Confiance aux institutions du pays

Sur les ondes de la Radio Sénégal internationale (RSI), Issa Sall a invité la classe politique à avoir «confiance au système qui fonctionne depuis une vingtaine d’années». «Il n’y a jamais eu pratiquement de remise en cause de résultats. Il faudrait que les gens l’acceptent une fois pour toutes. Nous sommes une démocratie majeure. Mais l’affaiblir par des attaques, ce n’est pas bien et remettre en cause le travail d’honnêtes gens, ce n’est pas très agréable pour ceux qui sont concernés», conclut-il.