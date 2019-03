Sénégal : On en sait un peu plus sur le retour imminent de Karim Wade

Le fils de l’ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade, Karim Wade, pourrait faire son retour au bercail dans les tous prochains jours. Selon Source A, le Premier ministre guinéen est annoncé à Doha pour négocier, avec la bénédiction du Sénégal, le retour de Karim Wade à Dakar.

Depuis quelques temps le retour au Sénégal de Karim Wade, actuellement en exil au Qatar à cause de ses ennuis judiciaires, fait la UNE de l’actualité au Sénégal. A en croire la publication de Source A ce mardi 12 mars 2019, les choses se précisent au mieux pour Karim Wade. Le journal indique que Ibrahima Kassory Fofana se rendra sur place après la formation du nouveau gouvernement pour ramener le “colis” à Dakar.

« En clair, ce n’est qu’après la formation de ce gouvernement que Wade-fils débarquera au Sénégal », précise le journal.

En rappel, Me Abdoulaye Wade était allé récemment en Guinée, sur invitation du Président Alpha Condé. Il était alors question, selon des sources concordantes, d’une “médiation bénie par Macky Sall” pour ne pas perturber l’élection présidentielle.

Le flou persiste..

Le journaliste Alassane Samba Diop dans le 13h en Wolof avait révélé que : « Entre Abdoulaye Wade, Alpha Condé, Macky Sall et le Procureur du Qatar, qui séjourne depuis dimanche à Dakar ; les négociations sont en cours. » Sénégal Direct va plus loin et dresse le motif de cette visite de Dr Ali Bin Fetais Al Marri en terre sénégalaise. « En fait, son arrivée à Dakar ne serait pas étrangère à l’invitation du président Guinéen à Me Wade qui menaçait de saboter la Présidentielle du 24 février prochain. Aussi, le retour imminent de Karim Wade, candidat malheureux à la Présidentielle, ne serait-il pas non plus étranger à la venue de cet hôte qui l’avait conduit à Doha, après sa sortie de prison. Pour sûr, un intense lobbying est de mise entre Conakry et Dakar pour régler l’affaire du fils de Wade, condamné mais aussi réconcilier le Pape du sopi et le Président Macky Sall ». Au regard des événements actuels on est tenté de donner raison aux médias face au PDS, qui avait estimé qu’aucune discussion ou démarche n’a été entreprise pour le retour imminent de Wade fils, lors de la visite de Me Wade en Guinée Conakry chez Alpha Condé.