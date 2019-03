Sénégal – Maky Sall: les défis de son nouveau mandat

Réélu avec 58,26% des voix à l’issue du premier tour de la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, le président Macky Sall va devoir faire face à de nouveaux anciens défis. Des enjeux, dont il mesure bien la portée.

Macky Sall a voulu un deuxième mandat de sept ans qui est acquis, mais il doit faire face à une opposition sénégalaise qui conteste sa réélection du fait qu’il ait instrumentalisé les instances notamment la justice pour écarter de la course au fauteuil présidentiel passé, deux figures de proue de la sphère politique sénégalaise à savoir : le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, candidat du PDS Karim Wade et l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall et bien d’autres opposants. Une manigance qui n’a pas du tout plu à l’opposition, qui a foncièrement contesté les résultats de la présidentielle et n’a point saisi la Cour à qui elle reproche l’impartialité.

Ainsi, ses relations avec l’opposition, l’amélioration de la gouvernance et la consolidation de l’unité nationale font partie des plus grands défis que doit relever Macky. Ainsi, donc, la priorité pour Macky Sall, serait de recréer le dialogue avec son opposition, les organisations syndicales et une bonne partie de la société civile qui sont souvent en désaccord avec lui. Une tâche dont il mesure bien la portée. Conscient de ça, aux premières heures de la proclamation des résultats définitifs par le Conseil Constitutionnel, qui a officialisé sa réélection dès le premier tour avec 58, 26 des voix, le président Macky Sall a tendu la main à ses prédécesseurs, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. « C’est ensemble qu’on peut relever les défis devant nous. Mon rôle c’est de nous rassembler autour des idéologies que nous partageons. Je ferai des propositions dans ce sens, après ma prestation de serment. Je convie à ce dialogue républicain, dialogue auquel Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pourraient apporter leur contribution », avait il dit.

En sus, « l’ancien nouveau président» devra s’atteler à la création d’emplois, face à une jeunesse fortement confrontée au chômage. Il urge pour Macky Sall, de se mettre à l’ouvrage pour retrouver la confiance des siens surtout celle des jeunes qui sont les plus nombreux.

L’autre chose, est que Macky Sall devrait prouver qu’il ne s’immisce pas dans le fonctionnement de la justice et devra répondre aux accusations qui lui sont faites de nommer des membres de sa famille aux affaires publiques.