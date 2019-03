Sécurité : le plus grand réseau de braqueurs mis à nu à Sèmè-Kpodji

C’est le deuxième plus grand démantèlement que viennent de subir les hors la loi en l’espace de deux semaines. Les éléments du commandant Edmond Noudégbessi ont réussi ce lundi à mettre la main sur les cerveaux de braquage qui sèment la terreur dans Tori, Hevié, Pahou, Godomey et Cotonou, avec le département de l’Ouémé comme arrière base.

Les trois braqueurs déjà interpellés ce lundi 18 mars 2019 par le Criat Ekpè ont tous reconnu à leur actif plus de 120 braquages dans les départements de l’Atlantique et du Littoral, avec des détails sur les derniers les plus sanglants en date dans la l’arrondissement de Hevié dans la commune d’Abomey-calavi. Le premier interpellé est le plus le plus redoutable parmi eux. Il a l’habitude d’opérer dans la commune Tori-Bossito. En sa possession il a été retrouvé deux pistolets avec plusieurs cartouches, une machette et une moto volée.

Les deux autres braqueurs interpellés toujours dans Ekpè et dans Djeffa avaient sur eux un pistolet, plusieurs cartouches, cinq machettes tranchantes ayant servi à blesser grièvement lors des braquages, de même que plusieurs motos et objets volés.

Au total, trois (3) pistolets de fabrication artisanale, quatorze (14) munitions de calibre12, six (6) machettes , quatre (4) motos, deux (2) ordinateurs, six (6) portables de différentes marques, deux (2) télévisions écran plasma volés à plusieurs endroits, à l’occasion des braquages et cambriolages nocturnes. De plus, un important arsenal occulte composé d’amulettes et des gris-gris les plus dangereux ont-ils été découverts en leur possession. Les personnes arrêtées reconnaissent qu’ils ont toujours opéré dans les zones de Tori, Hevié, Pahou, Godomey et Cotonou, avec le département de l’Ouémé comme arrière base. Elles ont elles-mêmes évalué le nombre de motos arrachées a plus de 120.

Quant au grand nombre de victimes, leur identification apparaît très capitale et est en cours. C’est le 2e grand démantèlement de criminels par le Criat Ekpe en l’espace de 2 semaines, surtout avec le nouvel Adjoint nommé Noudégbessi Edmond. Le Procureur de la République de Porto-Novo est informé. Il en sera de même pour ceux de Cotonou et de Calavi.