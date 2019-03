Bien qu’ils soient allés à l’étranger ensemble en couple, Rihanna et Hassan ont été rarement photographiés ensemble et ils ont tendance à éviter les endroits remplis de paparazzis. À l’occasion de son anniversaire qu’elle célébrait le 20 février dernier, Rihanna s’est octroyée un petit rendez-vous avecet quelques amis proches.https://www.instagram.com/p/BuMktvkntJ5/?utm_source=ig_embedSouriante, la chanteuse de R&B et de pop a été photographiée au coté de son boyfriend alors qu’elle encourageait son équipe favorite. Visiblement très heureux ensemble, Rihanna et Hassan Jameel ont ainsi rassuré leurs fans les plus inquiets.

En réalité, la jolie barbadienne file toujours autant le parfait amour avec son riche héritier saoudien, Hassan Jameel. Vont-ils bientôt poster des clichés et officialiser publiquement leur relation ?