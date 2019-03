Retour de Zidane au Real Madrid : deux joueurs pourraient claquer la porte

Le retour de l’international français Zinedine Zidane sur le banc des merengues, n’enchanterait certainement pas tout le monde. Des grincements de dents et le départ de certains joueurs pourrait être observé dans les tous prochains jours.

Plus de neuf mois après son départ du triple champions du monde et le tenant en titre malheureusement écarté de la plus prestigieuse compétition du monde du football, Zinedine Zidane a signé son retour au Real ce lundi 11 mars 2019. Le français a enfin trouvé un terrain d’entente avec Florentino Perez avec qui il avait des divergences. Mais, si le retour de Zizou fait la UNE des journaux et enchante supporters, observateurs et joueurs du club, il n’en demeure pas moins que d’autres pourraient ne pas jubiler: Gareth Bale et Dani Ceballos qui avaient un peu critiqué le Français lors de son départ du club l’été dernier.

Bale le plus menacé?

Le nom le plus cité pour un départ du Real avec le retour de Zidane, est celui du britannique surtout quand on s’en tient aux raisons évoquées par Ramon Calderon pour justifier le départ de Zidane du Real : « Zidane a insisté pour garder Cristiano Ronaldo et vendre Gareth Bale. Au final, Pérez a fait tout le contraire à ce que demandait Zidane. Il voulait avoir un pouvoir de décision sur les transferts de ses futurs joueurs et pouvoir en vendre d’autres mais ses demandes n’ont pas été satisfaites. C’est pour cela qu’il a décidé de s’en aller et il a eu raison.” , a indiqué Ramon Calderon dans une interview accordée au journal AS.

Bale et Ceballos déjà condamnés ?

Pour l’ancien membre de la BBC, Gareth Bale, les relations sont tendues avec le champion du monde de 1998 : « Il ne m’a pas parlé depuis la finale (à Kiev, remportée par le Real face à Liverpool, 3-1, en 2018, ndr), en fait, je ne lui ai pas encore parlé », avait-il déclaré dans FourFourTwo.

« Notre relation était bonne. Je ne dirais pas que nous étions les meilleurs amis, c’était simplement une relation professionnelle normale. À Kiev, je me sentais vraiment frustré de ne pas avoir été titularisé. J’avais très bien joué depuis mon retour de ma dernière blessure mineure en décembre. J’ai marqué cinq buts lors de mes quatre derniers matches de championnat de la saison et j’ai senti que je méritais d’être titulaire », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « J’étais assez en colère, pour être honnête. De toute évidence, j’ai senti que je méritais d’être titulaire, j’avais marqué des buts, alors, oui, je suppose que c’était difficile de mettre la colère de côté. (Le fait que Lopetegui parle anglais et que Zidane ne l’ait pas fait) aide évidemment, je peux parler à un entraîneur en espagnol, mais je n’entrerai peut-être pas dans les détails dont j’ai besoin ».

Il avait aussi botté en touche au moment de choisir le meilleur entraîneur entre Zinedine Zidane et son successeur, Julen Lopetegui. “Je ne suis pas sûr de vouloir répondre à cela.” Lopetegui avait été démis de ses fonctions en octobre, quatre mois seulement après sa nomination.

Recruté en 2017 contre 16,5 millions d’euros, Dani Ceballos avait été peu utilisé par Zidane et lui en avait voulu : « Celui qui doit expliquer pourquoi il ne m’a pas laissé d’opportunités, c’est lui », avait-il lâché dans Marca.

« J’ai travaillé, j’ai essayé de lui rendre les choses difficiles, mais il est arrivé un moment où on se rend compte que c’est impossible. J’avais marqué deux buts à Vitoria et le match suivant à Dortmund, j’ai joué une minute. Quand les semaines passent et que vous ne vous sentez pas important, c’est plus difficile. A un moment où la saison était perdue, nous étions à 15 points du premier dans le championnat, mais je ne suis pas entré dans la dynamique », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Si Zidane continuait, j’aurais dû trouver une porte de sortie ».