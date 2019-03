Religion – Carême Catholique: que comprendre ?

Chaque année, les fidèles chrétiens catholiques observent 40 jours de carême. Ce moment revêt une dimension spirituelle. En réalité c’est quoi le carême ? quelle est son importance ?

Le « Mercredi des Cendres » est le jour qui lance le temps de carême des chrétiens catholiques. C’est depuis le Xè siècle, que communauté chrétienne célèbre le mercredi des cendres. En effet, ‘’le mercredi des cendres’’ est particulièrement pénitentiel. C’est en ce jour que les fidèles prennent les résolutions idoines pour le temps de carême dont le but final est la metanoïa c’est à dire la conversion en Dieu. En recevant l’imposition des cendres dans l’église, les fidèles expriment avec humilité et sincérité de cœur qu’ils veulent se convertir et croire réellement à l’évangile.

Les exigences du temps de carême

Le carême est la période de quarante jours (quadragesima) réservée à la préparation de Pâques et marquée par l’ultime préparation des catéchumènes qui doivent recevoir le baptême le jour de Pâques. C’est une pratique qui remonte au IVè siècle. Il est constitué comme temps de pénitence et de renouvellement pour toute l’église, avec le jeûne et l’abstinence. Conservée avec vigueur dans les églises d’Orient, la pratique pénitentielle du carême s’est assouplie en Occident, mais on continue à y observer un esprit de pénitence et de conversion.

Perçue comme une retraite collective, le carême est une période de jeûne de quarante jours pendant lesquels l’église propose à ses fidèles l’exemple du Christ ayant passé 40 jours de jeûne et de prière au désert. En dehors du jeûne, le temps de carême invite aussi au partage, au pardon, à l’humilité en vue de remporter la victoire sur le péché et le mal comme Jésus et ressusciter avec lui à pâque. Ainsi, le carême est une période qui précède la célébration des solennités pascales dans la purification du cœur. C’est la pratique parfaite de la vie chrétienne et une attitude de pénitence : c’est l’esprit même du carême. On peut dire que le carême est une institution de l’église catholique. C’est en se basant sur l’exemple du Christ au désert que cette pratique ancienne est instituée. L’église s’unit chaque année par les quarante jours du grand carême au mystère de Jésus dans le désert.

Pour le Père Clément Marie Bonou, Frère Franciscain de l’Immaculée « Le Carême n’est pas la simple obéissance à une loi religieuse mais une étape de conversion profonde ».