Real: une enveloppe de recrutement chargée d’argent offerte à Zidane

Plus de neuf mois après sa démission, le français Zinedine Zidane a repris les rênes du Real ce lundi 11 mars 2019. Un retour axé sur une promesse d’un important budget en vue du mercato de l’été prochain.

Le Messie est de retour à Madrid. Zizou a été de nouveau porté lundi 11 mars à la tête du club merengue. Selon le quotidien britannique The Independent, le champion du monde de 1998, dispose de solides garanties pour rebâtir l’équipe. Florentino Perez, le président du club madrilène, aurait promis à Zizou un large budget en vue du prochain mercato estival. Selon les informations du quotidien, Perez voudrait mettre plus de 300 millions d’euros sur la table pour attirer des stars mondiales et relancer l’équipe, privée du Portugais Cristiano Ronaldo, parti l’été dernier à Turin. Cependant, certains cadres du Real (tels Gareth Bale) devraient plier bagage.

Les noms évoqués pour intégrer l’effectif sont entre autres le Danois Christian Eriksen, l’attaquant de Chelsea Eden Hazard, mais surtout les deux stars du PSG, Neymar et Kylian Mbappé. Zinedine Zidane a quitté le club espagnol l’été 2018, alors qu’il lui restait deux ans de contrat, et après avoir remporté trois Ligues des champions de suite avec le Real (2016, 2017, 2018), une Liga, deux Mondiaux des clubs, deux Supercoupes d’Europe et une Supercoupe d’Espagne.