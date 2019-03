Real Madrid: un nouveau record pour Karim Benzema, « le meilleur 9 du monde »

Karim Benzema n’est ni entré dans la politique de rotations de Julen Lopetegui ni dans celle de Santiago Solari. Après le départ de Cristiano Ronaldo, il a été proclamé leader de l’équipe et aucun des deux staffs techniques n’a douté de lui.

L’attaquant français a quasiment joué tous les matches du Real, n’en ayant manqué que deux en Coupe du Roi. Muet lors des deux derniers Clasicos, fatals aux ambitions du Real, puis contre l’Ajax mardi, Karim Benzema a retrouvé le chemin du but dimanche.

Assez décevant en première période, l’attaquant français s’est rattrapé au retour des vestiaires. Tout d’abord en inscrivant un penalty (51e) puis en plaçant une tête au fond des filets adverses (59e). En fin de match, il a même offert une passe décisive à Luka Modric (85e) pour sublimer un peu plus sa prestation.

Avec 22 buts inscrits cette saison, l’attaquant français est le troisième joueur de Liga à compter le plus de buts toutes compétitions confondues. Seuls Lionel Messi (34) et Wissam Ben Yedder (26) sont exclus.

