Real: les premiers mots de Zidane après le match face à Celta Vigo

Zinedine Zidane a fait un retour gagnant en Liga avec le Real à domicile ce samedi 16 mars 2019 lors la 28e journée face à Celta Vigo. Les merengues ont remporté la victoire sur un score (2-0). Et Zidane n’a pas manqué de livrer ses premiers mots après la rencontre.

Dans une rencontre débutée avec quelques maladresses à Santiago Bernabeu, les poulains du technicien français, ont su tirer leurs épingles du jeu avec une victoire (2-0) et ont redonné le sourire à leurs fans. Pour beaucoup, « le messie » a une fois encore marqué la différence avec ses vieilles habitudes en faisant confiance à Isco, Marcelo, Bale et Keylor Navas. Et c’est vrai, Zidane n’a pas mis du temps à se familiariser à la troupe.

« J’ai retrouvé la même chose »

Interrogé après la rencontre par BeIn Sports, Zinedine Zidane a donc fait part de sa satisfaction, évoquant au passage ce qui s’est passé en son absence : « Je pense qu’il n’y a pas grand chose qui a changé. J’ai vite retrouvé mes habitudes, une équipe qui a envie de bien terminer cette saison. C’est vrai qu’on peut parler d’une saison compliquée parce que quand il n’y a pas de trophées dans ce club et avec ces joueurs, ça devient vite une saison compliquée, mais en même temps, il y a eu du bon pendant cette saison, il ne faut pas tout jeter », a déclaré ZZ.