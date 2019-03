Real: de retour, Zidane s’offre un succès inaugural en Liga

De retour au banc des merengues depuis le lundi dernier, Zinedine Zidane a livré son premier match ce samedi 16 mars 2019 à Santiago Bernabeu face à Celta Vigo dans le cadre de la 28e journée de Liga. Avec une troupe composée de Marcelo, Isco, Keylor Navas et Bale(…) le Real s’en est sorti victorieux avec un score de 2 buts à 1.

A peine arrivée à la tète du Real, Zinedine Zidane vient de redonner le sourire aux fans madrilènes qui essuyaient depuis un bon moment des larmes de lourdes défaites en championnat comme en champions ligue où, le club a été malmené par Ajax Amsterdam en 8e de final retour(4-1). Zizou, a marqué la différence. Et c’est un bon début qui va sans nul doute restaurer le climat de confiance qui semble avoir pris un coup entre les fans et leur club. En effet, la troupe madrilène conduite par Zizou au crépuscule de ce samedi face à Celta Vigo en Liga, à combler les attentes avec deux réalisations signées par Isco et Bale (2-0). Cet exploit, est la première victoire de Zidane qui a repris les rênes du Real neuf mois après sa démission.

Une victoire minutieusement préparée

Le retour gagnant de Zidane est sans surprise. Le champion du monde de 1998, connait très bien la maison. Il a donc fait des choix techniques et a misé sa confiance sur des joueurs qui ne l’ont pas trahi pour son 150ième match sur le banc des merengues. Marcelo, Isco, Keylor Navas et Bale, ont tout simplement confirmé leur statut de pièce maîtresse dans le nouveau navire « ZZ » : Isco a ouvert la marque de près après une passe en retrait de Karim Benzema (62e), puis Bale a scellé le score d’un tir croisé, entré avec l’aide du poteau (77e).

«Le plus important est de penser au match de demain (samedi), penser de manière positive et tenter de gagner. Je ne suis pas ici pour faire une liste, mais pour bien terminer la saison, tous ensemble. Les joueurs sont très motivés à l’idée de démontrer ce qu’ils valent. Demain, et lors des onze matches qui restent, ils devront le faire », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse dans des propos rapportés par AS.





Troisième avec 54 points, le Real Madrid revient provisoirement à deux longueurs de l’Atletico Madrid, opposé à l’Athletic Bilbao à partir de 18h30. Le leader FC Barcelone (1ier, 63 pts) affronte le dimanche le Betis Séville dans le cadre de cette 28 ième journée de la Liga.