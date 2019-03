Real : Après Eder Militao, voici les nouvelles cibles de Zidane

Après le transfert du footballeur international brésilien Eder Militao, Zinedine Zidane cible d’ores et déjà de nouvelles recrues avant le mercarto estival prochain, afin de remobiliser sa troupe.

De retour lundi au banc des merengues neuf mois après de sa démission, Zinedine Zidane entend précipiter les pas pour rasseoir le Real déjà en situation de crise. Ainsi, le champion du monde de 1998, s’est lancé dans une course contre la montre dont l’objectif est de renforcer la machine des merengues. L’arrivée du défenseur brésilien Eder Militao dans le cercle de Zizou n’est donc pas une surprise. La surprise, est bien au-delà de ce qui frappe à l’œil des supporters. En effet, le technicien français veut s’offrir Raheem Sterling cet été. D’après le Daily Mirror, l’entraîneur de la Casa Blanca chercherait du côté de la Premier League pour entamer sa reconstruction. Selon le tabloïd anglais, il viserait Raheem Sterling, et ce dernier serait vraiment une pièce importante dans le renouveau madrilène, dont le mercato s’annonce des plus alléchants comme l’explique le Mirror.

Le Real Madrid sur Brandt ?

Selon les informations de AS, en plus du recrutement galactique envisagé par Florentino Pérez, le Real Madrid pourrait poursuivre sur sa lancée avec de jeunes joueurs. Ainsi, Julian Brandt (22 ans) aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane. Grand espoir du football allemand, le milieu offensif du Bayer Leverkusen disposerait d’une clause libératoire fixée à 25M€ si son club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Le club de la Ruhr pointe actuellement à la sixième place de Bundesliga à quatre points du dernier strapontin qualificatif pour la C1.

Neymar, Mbappé, Hazard frappent à l’œil

Nul doute que Neymar, Mbappé et Eden Hazard sont sur les tablettes de « Zizou ». En effet, disposant de plus de 300 Millions de Livres qui pourraient être dépensés cet été, Zidane qui n’aspire qu’à remobiliser sa troupe pourrait ouvrir la porte du Real à des stars. La surprise ne serait donc pas de taille de voir démarquer un certain Neymar/ Mbappé ou encore Hazard lors du mercato estival prochain.