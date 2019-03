6e journée éliminatoires CAN 2019: réaction de la FTF aux bruits de délocalisation du match Bénin vs Togo

A travers un communiqué en date de ce jeudi 14 mars 2019, la Fédération Togolaise de Football a démenti un fake news qui court selon lequel, elle aurait saisi la Confédération Africaine de Football (CAF), pour souhaiter la délocalisation à Accra au Ghana, du Match Bénin vs Togo comptant pour la dernière journée des éliminatoires CAN Egypte 2019.

Depuis une semaine, des informations basées sur des supputations selon laquelle la Fédération Togolaise de Football a adressé un courrier à la CAF au sujet de la rencontre Bénin vs Togo initialement prévu pour le 24 mars au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou et faisant état de ce que la FTF aurait exprimé sa volonté de délocaliser au Ghana, le Match , ont circulé sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias. Raison évoquée, la crise préélectorale qui règne au Bénin, peut-on lire dans le communiqué de la Fédération Togolaise de Football en date de ce jeudi 14 mars 2019. Mais en réalité, il n’en est rien. Ce n’est que de l’intoxication. Car la Fédération Togolaise de Football n’a jamais adressé de tel courrier à la CAF au sujet de la rencontre.« La FTF tient a précisé qu’elle n’a formulé aucune requête dans ce sens auprès de la CAF », En revanche, elle travaille à bras le corps et en commun accord avec les autorités béninoises, pour l’organisation de ce match dont l’issue est déterminant pour leur qualification.