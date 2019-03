RDC: Martin Fayulu abdique son mandat de député

Martin Fayulu, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier en République Démocratique du Congo et qui conteste les résultats proclamés par la cour congolais, a annoncé le 6 mars qu’il ne siégerait pas comme député à l’assemblée nationale.

Martin Fayulu Madidi a renoncé à son mandat de député. C’est sa suppléante qui va siéger à la chambre basse du parlement.

« J’ai été élu président de la République, je ne peux pas me rabattre comme député. Jamais ! », a-t-il déclaré alors qu’on l’interrogeait sur son avenir politique pour les cinq prochaines années.

« Je suis le président élu et je me considère en tant que tel » puis d’ajouter « je ne peux pas être et président élu et député ». Il aurait même écrit au bureau de l’Assemblée nationale qu’il ne siégera pas comme député de la ville de Kinshasa au sein de cette Assemblée.

Plus d’un mois après l’investiture du président Félix Tshisekedi, l’opposant Martin Fayulu et candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018 et qui s’est autoproclamé président de la République, revendique toujours la victoire avec 60% des voix. Il continue d’animer des assises dans toutes les provinces pour réclamer ce qu’il appelle la « vérité des urnes ».