RDC – Lutte contre Ebola: après une deuxième attaque de ses centres, MSF suspend ses activités

Des intrus ont attaqué un centre de traitement géré par Médecins sans frontières pour la deuxième fois en l’espace de quatre jours, laissant quatre patients Ebola portés disparus et obligeant le groupe médical à suspendre ses opérations dans la région EST de la république démocratique du Congo, jeudi.

La décision a été prise après que des assaillants inconnus ont brûlé des tentes et d’autres équipements mercredi, au centre de traitement de Butembo, dans l’est de la RDC. Des assaillants ont également incendié dimanche, une autre clinique de l’est du Congo, dirigée par Médecins sans frontières à Katwa, tuant une personne et blessant une autre. L’organisation a annoncé qu’elle suspendrait temporairement ses efforts dans les deux communautés. “Face à ces deux incidents violents, nous n’avons d’autre choix que de suspendre nos activités jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré Hugues Robert, responsable du service des urgences de MSF. «En tant que répondeurs médicaux, il est très pénible de devoir laisser derrière eux des patients, leur famille et d’autres membres de la communauté à un moment aussi critique de la réponse au virus Ebola», a-t-il ajouté.

Les dernières violences ont intensifié les craintes que les communautés continuent à résister aux efforts visant à enrayer la 10ème épidémie d’Ebola dans le pays. Les agents de santé de l’est du Congo ont du mal à gagner la confiance des habitants parmi les attaques des groupes armés en lice pour le contrôle de cette région riche en minerais. Le ministère de la Santé a déclaré que 32 des 38 personnes traitées pour des cas suspects d’Ebola avaient fui lors de l’attaque de mercredi, alors que huit des 12 patients présentant des cas confirmés sont restés au lit. Les patients localisés depuis les violences ont été transférés temporairement dans un autre centre de traitement. Les autorités sont à la recherche des quatre patients portés disparus dont l’infection à virus Ebola est hautement infectieuse, a indiqué le ministère.

Ebola

L’épidémie d’Ebola déclarée en août est la deuxième plus importante en nombre de cas et de décès derrière celle en Afrique de l’Ouest qui a tué plus de 11 300 personnes en 2014-2016. Depuis que l’épidémie a été déclarée dans la province congolaise du Nord-Kivu en août, il y a eu 879 cas, dont 814 confirmés et 488 décès confirmés dus à Ebola. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré dans un rapport publié jeudi, qu’il y avait une “forte proportion” de personnes atteintes du virus Ebola mourant dans la communauté, soulignant que celles atteintes de la maladie mortelle évitaient les cliniques de santé. L’agence de santé des Nations Unies a également reconnu que seul un petit nombre de nouveaux cas était auparavant connu des autorités, ce qui signifie que les responsables ne sont pas en mesure de retracer où l’épidémie se propage.