RDC: Libération des prisonniers politiques, Tshisekedi tiendra t-il parole?

Le 2 mars dernier, le président congolais Félix Tshisekedi avait promis de libérer tous les prisonniers politiques dans les 10 jours qui suivront. Le délai a expiré ce mardi à minuit sans aucune libération. Cette question des prisonniers politiques devait être réglée depuis décembre 2016 à la signature de l’accord politique de la Saint-Sylvestre. Le nouveau chef de l’Etat congolais a reçu lundi le président du Conseil de suivi de l’accord, qui lui a remis des listes sur lesquelles figurent des dizaines de noms. Pour l’heure aucun détenu ne respire encore l’air de la liberté sous le nouveau président de la Rdc.

Le nombre de prisonniers politiques pouvant bénéficier de la grâce présidentielle serait très peu compte tenu de la diversité des charges qui pèsent contre eux. Joseph Olenghankoy, le président du conseil de suivi de l’accord assure que Felix Tshisekedi devrait signer ces ordonnances dans les prochaines heures, au plus tard jeudi. Et sur cette liste de graciés, figure selon lui non seulement les opposants Frank Diongo et Firmin Yangambi, mais aussi Eugène Diomi Ndongala, président du parti Démocratie chrétienne. Eugène Diomi Ndongala avait été arrêté en 2012 pour viol sur mineur alors qu’il venait de lancer un mouvement en faveur d’Etienne Tshisekedi, une arrestation jugée politique pour selon ses partisans.La coalition pro-Kabila s’était jusqu’ici opposée à sa libération, mettant en avant le chef d’accusation.

Mais le sort de plus d’une centaine d’autres prisonniers ne dépend pas que du nouveau chef de l’Etat, il lui faut la coopération du ministre sortant de la Justice, proche de Joseph Kabila, du parquet et même des services pénitentiaires. Et beaucoup ne pourront bénéficier au mieux que d’une remise en liberté provisoire. Sur les listes remises au président, figurent les accusés du procès Kamuina Nsapu dont la majorité est affiliée l’UDPS. Pour le président du conseil de suivi de l’accord, Joseph Olenghankoy: «Le président de la République signera les ordonnances nécessaires probablement d’ici jeudi pour ceux qui doivent sortir avec la grâce présidentielle».