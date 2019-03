RDC: le siège de la radio catholique Fraternité Buena Muntu saccagé

La radio catholique Fraternité Buena Muntu de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï Oriental, dans le centre de la RD-Congo a été saccagée par des militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti de Félix Tshisekedi, le président de la République. Cet événement qui survient au lendemain des résultats des élections sénatoriales assombrit ce début de mandat du nouveau président.

Ce saccage a eu lieu au lendemain de la publication des résultats des élections sénatoriales donnant une large victoire pour le Front commun pour le Congo (FCC) le parti de l’ancien chef d’Etat Joseph Kabila. Selon le site d’actualité religieuse la Croix, « la radio catholique Fraternité Buena Muntu de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, au centre de la RD-Congo, n’a pas été épargnée par les violences qui ont secoué certaines villes à l’annonce des résultats des élections sénatoriales ».

Samedi 16 mars à 8 heures, des militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti de Félix Tshisekedi, le président de la République, se sont présentés dans les locaux du média catholique à la recherche de l’ex-gouverneur Ngoyi Kasanji. L’ayant vainement cherché dans toutes les pièces, les manifestants ont saccagé les lieux et emporté tous les équipements techniques. Dans cette localité du Kasaï Oriental, des résidences de députés provinciaux ont également été pillées et un policier de garde d’une députée du FCC, tué.

Le 15 mars, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a publié les résultats provisoires du scrutin sénatorial qui consacre une large victoire de la coalition pro-Kabila, le Front commun pour le Congo (FCC). Le FCC revendique 80 des 100 sièges du Sénat qui s’ajoutent à celui de Joseph Kabila, sénateur à vie. L’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti de Félix Tshisekedi n’a, quant à lui, eu qu’un seul siège. À Kinshasa, Lubumbashi, Goma et surtout à Mbuji-Mayi, de nombreux militants de l’UDPS ont manifesté pour dénoncer ces résultats et exiger la démission des autorités de leur parti.

À Kinshasa, le siège interfédéral du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de Joseph Kabila a été saccagé et des pneus brûlés partout dans la ville. Le Palais du peuple, siège du sénat a également été envahi. Dans le même temps, des députés provinciaux de l’UDPS accusés d’avoir été corrompus lors de ce scrutin ont été interdits d’accès au siège du parti selon les mêmes sources.