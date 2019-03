RDC : le nombre de morts du virus Ebola grimpe à grande vitesse

Au moins 496 personnes sont déjà déclarées mortes du virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) depuis la fin du mois de juillet de l’année dernière (début de l’épidémie), a annoncé lundi le ministère de la Santé du pays.

Sur 894 cas de fièvre hémorragique signalés, 829 ont été confirmés comme étant des cas d’Ebola, a indiqué le ministère. Au total, 31 personnes bénéficient toujours d’un traitement contre la maladie, tandis que 302 sont rétablies du virus dans ce pays d’Afrique centrale. Quelque 65 personnes sont décédées des suites de la fièvre hémorragique, mais il n’a pas été possible de déterminer s’ils étaient morts du virus Ebola. Un total de 85 226 personnes ont reçu des vaccins anti-Ebola dans le pays dans le cadre d’une campagne qui a débuté le 8 août dernier.

Ebola, une fièvre tropicale apparue en 1976 au Soudan et en République démocratique du Congo – peut être transmise à l’homme par des animaux sauvages. Il pourrait également se propager par contact avec les fluides corporels de personnes infectées ou de personnes ayant succombé au virus. Le virus Ebola a déclenché une alerte mondiale en 2014 lorsque la plus grave épidémie au monde a éclaté en Afrique de l’Ouest, faisant plus de 11 300 morts et 28 600 infectés, touchant le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone.