RDC : la Cenco avale ses vomissures

En conférence de presse ce lundi 4 mars 2019, la Conférence Episcopale de la République Démocratique du Congo, a pris acte de l’élection de Félix Tshisekedi à la tête de l’Etat congolais.Un acte qui est aux antipodes de son attitude au lendemain de la victoire du nouveau président congolais.

Après un long mutisme, la CENCO s’est de nouveau invitée dans le débat politique congolais. C’est à travers une déclaration liminaire lors de sa conférence de presse ce jour, que ladite organisation religieuse, a touché les réalités politiques qui courent en RDC.

D’entrée, elle a lancé un appel au nouveau président élu Félix Tshisekedi, qu’elle n’avait pas reconnu en tant que vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier, en dépit des résultats proclamés par la CENI et la Cena congolaise. La Cenco, avait estimé que les résultats proclamés par les institutions compétentes, ont été truqués et ne reflètent en rien, la vérité des urnes. Selon la Conférence épiscopale congolaise, le candidat Martin Fayulu, arrivé deuxième à cette élection selon les résultats définitifs proclamés par la cour, serait le vrai vainqueur de cette élection.

Mais, aujourd’hui, la même conférence a fait un rétropédalage indirect sur ses dires. En effet, la Cenco a appelé le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi à promouvoir les vertus démocratiques et à “rompre radicalement avec les anti-valeurs” des régimes précédents, en assurant une bonne gouvernance et un État de droit. Une déclaration qui atteste ; dira-t-on, qu’elle a enfin reconnu Félix Tshisekedi en tant que président de la République Démocratique du Congo.Toutefois, la Cenco ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Elle a exhorté F. Tshisekedi a marqué une différence caractérisée par l‘établissement d’un État de droit, la sécurisation des frontières et la pacification des zones en proie à l’insécurité et à la présence des groupes armés, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.