RDC – Ebola: la deuxième plus grande ville du pays touchée

Bunia est la deuxième plus grande ville de la République démocratique du Congo (RDC). Cette semaine (20 mars 2019), le ministère de la Santé a confirmé à Bunia un cas d’infection par le virus Ebola hautement mortel. Bunia compte près d’un million d’habitants et cette annonce a suscité la crainte.

Selon le ministère de la Santé, le patient est un bébé de six mois et les parents «semblent être en bonne santé». La cause de l’infection chez le bébé fait actuellement l’objet d’une enquête. Le virus Ebola est généralement transmis par le sang et d’autres liquides organiques, et les cas chez les nourrissons et les enfants sont relativement rares. Les bébés de mères infectées peuvent contracter le virus par le lait maternel ou des contacts physiques rapprochés.

L’UNICEF dans un communiqué a déclaré que les cas d’Ebola chez les enfants de moins de 5 ans sont en baisse. «Même si les enfants et les femmes étaient touchés de manière disproportionnée par l’épidémie, la représentation des femmes, des hommes et des enfants infectés par le virus Ebola est devenue plus équilibrée au cours des deux derniers mois». En janvier, environ 50% des cas parmi les enfants étaient ceux des enfants âgés de moins de 5 ans. Maintenant, le nombre d’enfants de moins de cinq ans est d’environ 15%. Les cas chez les femmes ont également diminué de 62% en décembre à 54% en mars.

Pire épidémie

Depuis le mois d’août dernier, la RDC est confrontée à l’une des pires épidémies d’Ebola avec plus de 600 décès dus à la maladie. Douze nouveaux cas d’Ebola ont été confirmés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri en RDC. Cela porte le nombre total de cas à 980, dont 606 décès. La dernière épidémie a été observée en Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016 avec plus de 11 000 morts du fait du virus. Le virus Ebola a un taux de mortalité de plus de 90% et les symptômes incluent fièvre, fatigue, vomissements, etc. Une fois contracté, l’infection se manifeste dans les 2 à 21 jours.

Les centres de traitement du virus Ebola en RDC, aidés par l’Organisation mondiale de la santé et plusieurs autres organismes internationaux, et gérés et soutenus par Médecins sans frontières (MSF), ont été attaqués par des hommes armés locaux dans les zones disputées et déchirées par la guerre. MSF a donc été contraint de suspendre ses activités.

Les communautés sont essentielles pour mettre fin à Ebola

Le Directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré lors d’une conférence de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la semaine dernière que cette nouvelle évolution de 12 cas témoignait d’une tendance à la baisse de l’épidémie. Les responsables de la santé de la RDC étaient confrontés à environ 25 cas par semaine. La moitié des cas enregistrés ont eu lieu en janvier, a-t-il ajouté. Elhadj As Sy, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a déclaré que la sensibilisation des communautés était la clé.

Dans une déclaration, il indique que «les communautés sont essentielles pour mettre fin à Ebola. Ce n’est qu’avec leur engagement et leur participation active que nous pourrons enrayer cette épidémie. La peur, la résistance et même le déni se rencontrent souvent lorsque les gens sont submergés par les chocs, les dangers et les épidémies. Mais ils peuvent être surmontés en s’appuyant sur les normes, les valeurs et le capital social de la communauté. »