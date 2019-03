Procès Héritage Johnny Hallyday: Laura Smet et David obtiennent leur première victoire

Le procès de l’héritage du défunt Johnny Hallyday tenu mardi 20 mars 2019 aux Etats Unis a donné une lueur d’espoir aux aînés du chanteur, Laura Smet et David Hallyday.

La justice américaine a refusé un transfert d’actifs de Johnny Hallyday (des redevances de maisons de disques et quelques biens), dans le trust JP Smet, « une structure pour le compte de Laeticia Hallyday ». Selon Reuters, la balance penche pour Laura Smet et David Hallyday à qui la justice américaine a donné raison. «Le trustee [le gestionnaire du trust] a essayé de contourner la justice française en tentant d’acter la compétence américaine», a expliqué l’un des avocats de Laura et David à Reuters cité par Parismatch.

Une première victoire pour Laura Smet et David Hallyday, qui conteste le testament établi par leur père en 2014 aux Etats-Unis. Dans ledit testament, Johnny Hallyday lègue tous ses biens à son épouse et leurs deux filles. Déjà en décembre dernier, la justice avait décidé de geler une partie des revenus tirés des ventes d’albums, accédant partiellement aux demandes de Laura et David.

Le média indique que le 29 mars 2019, le TGI de Nanterre se penchera sur « la question de la compétence de la juridiction française » et afin de déterminer où résidait habituellement Johnny à sa mort.