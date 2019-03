Pour sa tournée à Paris, Drake supprime sa chanson avec Mickaël Jackson

Le rappeur, qui est à l’AccorHotels Arena mercredi 13, vendredi 15 et samedi 16 mars a fait le choix de supprimer une chanson, issue de son album Scorpion, qui exploitait des pistes vocales de roi de la pop datant de 1983. Une conséquence supplémentaire après la diffusion du documentaire Leaving Neverland, qui l’accuse de pédophilie.

Le rappeur Drake a retiré de sa tournée Don’t Matter to Me, tube de son album Scorpion qui contient une démo inédite de Michael Jackson. Le titre n’a en effet pas été repris lors du concert de Drake au Manchester Arena cette semaine, bien que le reste de sa setlist soit identique à celle de sa tournée américaine de 2018.

Selon des sources anonymes à TMZ, cette décision a été prise après la diffusion du documentaire Leaving Neverland. Diffusé début mars aux Etats-Unis, ce film présente le témoignage de jeunes hommes qui accusent le « King of Pop » d’agressions sexuelles alors qu’ils étaient mineurs.

Retiré des Simpsons

En raison de ces accusations, de nombreuses personnes ont décidé de ne plus diffuser le travail de l’artiste. Les producteurs des Simpson ont ainsi annoncé que Mon pote Michael Jackson, célèbre épisode de la saison 3, ne sera plus rediffusé à la télévision et sera retiré de la plateforme de streaming Simpsons World et des prochaines rééditions DVD et Blu-ray des Simpson.

Les chansons de Michael Jackson sont aussi retirées de certaines radios. Après le groupe Cogeco au Canada, des stations situées en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Belgique ont pris la décision de cesser la diffusion des tubes de l’artiste américain.