« Playas Ball »: T.I. et Snoop Dogg, les deux vétérans du rap américain en featuring

T.I. et Snoop Dogg dévoilent un titre en featuring : Playas Ball . Posé sur une instrumentale aux sonorités G-funk, le morceau se veut sobre et efficace.

C’est une connexion qui a fait ses preuves par le passé : Snoop Dogg et T.I viennent de sortir le morceau « Playas Ball » sur toutes les plateformes de streaming. Les deux vétérans du rap américain font dans l’efficacité en posant leur flow reconnaissable entre mille et laissent parler leur alchimie. Il faut dire qu’ils ont déjà posé ensemble sur de nombreux titres, comme « No Regrets », « Day Dreaming » ou encore « Roll up ».

Les deux ont une actualité bien chargée et ne comptent pas laisser l’attention médiatique dont ils disposent aux petits jeunes. T.I a récemment déclaré sur instagram que personne n’était à son niveau.

Les deux rappeurs unis… contre Trump !

Avant de sceller une collaboration en studio, les deux rappeurs s’étaient retrouvés… sur les réseaux sociaux. En 2017, T.I. avait pris la défense de Snoop Dogg, après que Donald Trump l’ait taclé frontalement. A l’époque, l’actuel Président des États-Unis avait piqué une colère contre l’icône de la west coast, suite à la diffusion d’un clip dans lequel Snoop pointait une arme sur son sosie.

Réclamant la mise à l’ombre du rappeur, Trump aura eu le temps d’apprécier une réponse de T.I. : «Snoop Dogg est une put*** de légende, espèce de rat musqué au bronzage de mandarine à peau de scrotum, avec ta perruque qui ressemble à de la fourrure d’opossum, amateur de faits alternatifs, face de cul diarrhéique. Laisse nos légendes tranquille avec ta bouche qui sent la pisse de clébard et continue de te focaliser à diviser les minorités, à créer des barrières, à aliéner les immigrants et à bai*** ce pays comme tu sais si bien le faire.»