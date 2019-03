Nigéria: un religieux gay en voix d’être ordonné prêtre

Jide Macaulay, membre du clergé gay nigérian, sera ordonné prêtre anglican en juin par l’Église anglicane, a rapporté le Punch.

Macaulay l’a révélé sur sa page Instagram mercredi où il a également posté une copie de sa lettre d’invitation. «C’est un plaisir de partager cette nouvelle. Je serai ordonné prêtre anglican dans l’Église d’Angleterre en juin 2019 », a-t-il écrit. L’Église du Nigéria (Communauté anglicane) a toujours rejeté les appels des puissances occidentales d’ordonner des prêtres gays.

Macaulay est né le 4 novembre 1965. Il est pasteur, ministre ordonné, activiste LGBTQ, défenseur des droits de la personne, bâtisseur de communauté, théologien, avocat et parent. Macaulay a fondé House of Rainbow, le premier lieu de culte au Nigeria destiné à la communauté LGBTQ, dont il est actuellement le directeur exécutif. Séropositif, il appartient également à une famille de religieux. Son père, August Olakunle Macaulay, est théologien, principal fondateur de la United Bible University et président de l’Association des théologiens chrétiens du Nigéria.

Macaulay a étudié dans plusieurs écoles primaires et secondaires au Nigéria et a obtenu son diplôme en 1986. Selon Ubuntubiographyproject.com, l’éducation chrétienne de Macaulay l’avait toujours contraint à une compréhension différente des relations entre personnes du même sexe. Il a épousé une femme sous le couvert de la guérison spirituelle à l’âge de 24 ans. Bien que Macaulay ait connu des relations et des désirs de même sexe avant le mariage, ce n’est qu’après son divorce en 1994 qu’il est devenu pleinement gay, avec un grand effort pour réconcilier sa foi, sa spiritualité, sa culture et sa sexualité.

En 2003 et 2007, Macaulay a été honoré du titre d’homme de l’année par le britannique Black LGBT pour son rôle dans l’aide aux personnes de foi LGBT. En 2014, il a été sélectionné pour le prix national de la diversité en tant que modèle positif dans la catégorie race, foi et religion et a remporté le prix OSCARS MSM HIV en 2014, le prix Open and Affirming Courage et la reconnaissance de l’Église unie du Christ.