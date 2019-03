Nigéria – Effondrement d’un immeuble à Lagos: au moins huit morts enregistrés

Tout le peuple nigérian est dans le deuil suite à l’effondrement d’un immeuble ce mercredi 13 mars 2019 qui a fait au moins huit morts.

En effet, un immeuble de quatre étages dont le dernier abrite une école maternelle et primaire s’est effondré à Lagos Island, un quartier populaire de la capitale économique nigériane, rapporte la presse internationale. Des dizaines de personnes se sont alors retrouvées prises au piège, dans l’incident dont beaucoup d’enfants. L’état délabré de l’immeuble serait la cause de cet incident malheureux. Selon l’AFP, le bâtiment, en très mauvais état, était marqué comme devant être démoli.

Selon le communiqué d’un responsable de l’Agence de gestion des urgences de l’Etat de Lagos (Sema), Ibrahim Farinloye: « 37 personnes ont été sorties vivantes et huit personnes ont été retrouvées mortes ».

Pendant toute la journée du mercredi, les secouristes se sont relayés pour retirer les gravas afin de dégager un passage pour les éventuels survivants dont on dénombre beaucoup d’enfants coincés dans les décombres.

Le président Muhammadu Buhari a exprimé dans un communiqué sa sympathie aux proches des victimes : « C’est triste de perdre des vies précieuses dans un accident, particulièrement quand il s’agit d’enfants (…) Que Dieu accorde à tous les affectés par cet accident courage et soutien ».

I’m extremely saddened by the news of the collapsed building in Itafaaji area of Lagos. It touches one to lose precious lives in any kind of mishap, particularly those so young and tender. May God grant everyone affected by this sad incident fortitude and succour.

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) March 13, 2019