Nigeria : 4 morts dans une opération de représailles de Boko Haram

La secte islamiste Boko Haram a mené une attaque mardi, dans l’Etat de Borno au nord ouest du Nigéria. Selon des témoins, quatre agriculteurs ont été tués lors de l’attaque.

Les combattants de Boko-Haram ont ouvert le feu sur des agriculteurs qui travaillaient dans leurs champs aux abords du village de Lassa, près de l’enclave de Boko Haram dans la forêt de Sambisa mardi dernier. Cette nouvelle attaque survenue au lendemain d’un raid des miliciens d’Adamawa qui a fait trois morts dans le rang des islamistes, apparaît comme une opération de représailles de la part de Boko Haram.

« Nous avons perdu quatre des nôtres à cause de Boko Haram, qui est arrivé hier vers 14h et les a abattus dans leur ferme en dehors du village », a déclaré Adamu Galadima, chef d’une milice qui seconde l’armée dans sa lutte contre Boko Haram.

Les assaillants « ont essayé de pénétrer dans le village mais nos miliciens se sont mobilisés et les ont chassés », a-t-il ajouté.

Située à proximité de la forêt de Sambisa, la région de Lassa, est fréquemment la cible d’attaques de Boko Haram. Le groupe a souvent attaqué des agriculteurs, des bûcherons et des éleveurs, qu’il accuse de donner des renseignement à l’armée et aux milices qui la secondent. Le conflit initié par Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria a fait plus de 27.000 morts et 1,8 millions de déplacés, et a gagné le Niger, le Tchad et le Cameroun voisins.