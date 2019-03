Ne laissez jamais partir votre mari, s’il fait ces 13 choses

Si votre mari fait ces 13 choses, ne le laissez jamais partir. La vie à deux s’apprend, elle est fait de haut et de bas. Mais pour une harmonie dans le couple, chaque partie doit jouer sa partition. Les contraintes professionnelles et personnelles peuvent nous détourner de cette exigeante tâche. C’est pourquoi tout effort dans ce sens, doit être encouragé. D’ailleurs, ces 13 choses montrent que votre conjoint fait des efforts dans ce sens.

L’amour ne tient qu’à un fil, dit-on. C’est pourquoi il doit être entretenu au quotidien. Aussi les vertus comme le respect, le partage, la communication, la confiance sont essentielles pour la vie à deux. Si votre conjoint fait ces 13 choses, c’est qu’il fait des efforts dans ce sens et vous aime. Alors ne le laissez jamais.

1- Il vous encourage

Vos rêves les plus fous, vos envies les plus dingues ou encore vos objectifs les plus durs… À chaque nouveau projet, votre partenaire vous encourage et vous soutient. De même, au moindre souci et/ou conflit, il prend position et reste à vos côtés.

2- Il prend soin de vous

Vous êtes sa femme, l’héroïne de son quotidien, la mère de ses enfants, la meilleure amie dont il a toujours rêvé et c’est bien pour cela, qu’il prend toujours soin de vous. Sans pour autant sacrifier son propre bien-être mais avec justesse, il sait quand et comment vous faire vous sentir mieux.

3- Il vous drague toujours

La flamme du désir est aussi fragile qu’un vrai feu de bois et nécessite autant de soin et d’entretien dans la durée, pour qu’elle continue à être flamboyante. Votre partenaire l’a compris et continue à vous draguer et à vouloir vous séduire car rien n’est jamais acquis.

4- Il travaille dur

Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, votre partenaire ne lésine pas sur les efforts. Au travail, à la maison et même pendant les vacances, il travaille dur.

5- Il passe du temps avec vous

Bien que son emploi du temps soit chargé, il trouve toujours du temps pour vous et surtout, il apprécie ces moments passés en votre compagnie. C’est d’ailleurs l’un de ses plus grands bonheurs, d’être près de vous.

6- Il respecte sa mère

La famille est importante à ses yeux et surtout le respect vis-à-vis de ses proches. Mais celle qu’il respecte autant que vous, c’est sa mère. Il a conscience des efforts qu’elle a réalisé pour qu’il soit ici aujourd’hui et il souhaite transmettre les valeurs et l’éducation qu’il a reçue de sa part à ses enfants.

7- Il vous complimente

Au petit matin, dans un rayon du supermarché, au restaurant ou même après une dure journée, votre conjoint n’oublie jamais de vous complimenter. Il fait de son mieux pour vous rassurer sur vos complexes et vous aime comme vous êtes.

8- Il est généreux

Rien n’est plus cher que l’amour que vous lui offrez et il le sait très bien. D’ailleurs, il est généreux avec vous, que ce soit sur le plan financier, sentimental ou intime. Et cette qualité, il vous la prouve au quotidien, dans sa manière d’être avec les autres et avec vous.

9- Il vous dit souvent qu’il vous aime

De la même manière qu’il souhaite vous rappeler à quel point vous êtes belle, il vous dit souvent « Je t’aime ». Bien loin d’en sous-peser sa valeur et de le confondre avec un simple « Bonjour », il vous le dit au moment opportun, lorsqu’il sait que toute la valeur de cette phrase sera comprise.

10- Vous êtes sa priorité

Au quotidien et pour ses projets d’avenir, vous êtes sa priorité. Il vous le montre par ses paroles mais surtout par ses actes. Il doit annuler un rendez-vous car vous avez besoin de lui ? Sans hésitation. Il rentre plus tôt du travail pour vous préparer à dîner et vous aider avec les enfants ? Sans que vous le demandiez, quoi qu’il se passe, vous êtes et restez sa priorité.

11- Il vous surprend

Même après des années de relation, il continue à vous surprendre. Petits cadeaux, plat préféré, bain chaud préparé ou encore soirée dans l’endroit de vos rêves, il trouve toujours le moyen de rendre une petite chose extraordinaire et plaisante.

12- Il sait que vous formez une équipe

Bien loin de croire qu’il est le seul et l’unique personne à faire fonctionner votre couple, votre partenaire sait que vous formez une équipe, car seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin.

13- Il admet ses erreurs

Lorsque vous vous disputez, il sait admettre ses erreurs et ne vous charge pas de toute la responsabilité du conflit. Au contraire, il fait un pas vers vous et cherche toujours le juste milieu.