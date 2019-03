Mozambique – Passage du cyclone: le bilan des dégâts s’alourdit

Après le passage du cyclone Idai en Afrique australe, la catastrophe a déjà fait au moins 98 morts au Zimbabwe, selon un bilan provisoire du ministère de l’Information. Même situation au Mozambique où le président Filipe Nyus évoquait lundi 18 mars déjà 84 morts, estimant qu’on pourrait atteindre la barre des 1 000 victimes.

La deuxième ville du Mozambique, Beira, qui compte près d’un demi-million d’habitants, a été véritablement dévastée par le cyclone. D’autant qu’il a été suivi de pluies torrentielles qui ont fait déborder le lit de plusieurs rivières. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge parle de colossaux dommages enregistrés. La réponse humanitaire s’organise pour sauver ceux qui peuvent encore l’être et qui sont isolés, et aider les survivants. Pour cela, l’aéroport a été aménagé en centre opérationnel d’urgence.

« La région a été presque complètement isolée du monde depuis le cyclone. Il n’y a pas d’électricité, pas de télécommunications ici. Les routes sont inaccessibles », raconte Déborah Nguyen du Programme alimentaire mondial (PAM). Cette institution spécialisée de l’ONU apporte aussi une réponse matérielle depuis lundi. « On a distribué ce qu’on appelle des « corn soya blend », qui est une espèce de farine qui permet de faire du porridge qui fortifie, avec des vitamines et des nutriments pour les personnes hébergées en centres d’hébergement temporaire ». explique Déborah Nguyen. Pour « les personnes qui sont coincées par les inondations, on a affrété des hélicoptères pour leur envoyer de l’aide, donc de l’eau, des couvertures et également des biscuits à haute valeur énergétique » a précisé Déborah Nguyen.

La priorité est à l’urgence d’autant plus que ces dégâts sont colossaux. Le gouvernement mozambicain parle de la plus grande crise humanitaire de son histoire. Il compte aujourd’hui sur l’aide internationale pour faire face. L’Organisation mondiale de la santé annonçait notamment ce mardi matin l’envoi d’une mission d’évaluation dans la région.