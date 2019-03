“Mon job de Parent”: jusqu’à quel âge peut-on se montrer nu devant ses enfants ? (vidéo)

Jusqu’à quel âge peut on se montrer nu devant ses enfants ? Nombreux sont ces parents qui se posent souvent cette question pertinente qui suscite d’autres comme: “est ce grave si mon tout petit me voit nu, et jusqu’à quel age?” “La nudité des parents peut-elle bouleverser les enfants ?” Voilà autant de questions auxquelles a répondu Dr Herman Dégla, psychologue, expert en neuroscience appliquée et NeuroCoach dans le numéro 5 du magazine Mon job de Parent.

S’il y a bien une question que se posent tous les parents, c’est bien celle-ci: “Jusqu’à quel âge puis-je me montrer nu devant mon enfant ?”. Pour amener l’opinion publique à trouver la juste attitude entre pudibonderie et simple pudeur, le numéro 5 du magazine “Mon Job de parent” a reçu Dr Herman Dégla, psychologue. Il a passé en revue comment et quand gérer les territoires de l’intime en famille. Selon la vidéo diffusée sur Facebook, pour les enfants de l’âge de moins de 4 ans ou à la limite 4 ans maximum, les parents peuvent encore se laver ou se coucher nus avec les enfants. “Parce que l’enfant n’a pas encore conscience. La conscience de l’enfant commence à se développer après réellement l’âge de 4 ans où l’enfant développe le phénomène de la vie qu’on appelle le stress” explique Dr Herman Dégla, psychologue, expert en neuroscience appliquée et NeuroCoach.

Dans la vidéo de 5 minutes 53 secondes il a indiqué que l‘enfant s’éduque en terme de mimétisme, il a tendance à copier les parents, et ne sait pas encore ce que s’est que le sexe pour pouvoir en faire la différence et y coller quelque chose.

“C’est dangereux dès l’adolescence. A partir de 10 ans, il faut faire attention, car ça peut donner d’autres images qui ne sont pas bien pour l’enfant. Après 4 ans, il faut commencer a revoir les comportements. Le garçons sera plus attirer par la maman et la fille, par papa” Dr Herman Dégla, spsychologue

De ses analyses, il ressort que cette attirance encore appelée la psychologie d’inversion, fait naître en l’enfant le besoin physiologique, l’envie de l’autre sexe. C’est pourquoi, il invite les parents à leur nudité face aux enfants à la maison.