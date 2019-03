Mercato – PSG : Zidane calme la polémique sur Kylian Mbappé

A sa première conférence de presse d’avant-match depuis son retour sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a répondu à une question sur Mbappé sans pour autant afficher ses réelles intentions, sur une probable arrivée de la star dans la barque des merengues.

Neuf mois après son départ du Real, le français Zinedine Zidane a signé son retour au banc des merengues le lundi dernier. Son retour est une source de joie pour les supporters du Real qui essuient les larmes des défaites pèle-mêle depuis un bon moment. La dernière et la plus humiliante d’ailleurs, est l’élimination pure et simple de la ligue des champions du triple champion du monde et le tenant en titre de la course à la coupe aux grandes oreilles par Ajax Amsterdam au match retour de la 8e de finale (4-1). Visiblement, tout semble chambouler au Real de Madrid. Jadis, un club à craindre le Real est devenu la proie facile . Il faudra donc de nouvelles recrues pour renforcer la troupe. A ce sujet, le technicien français n’a d’ailleurs pas échappé à la question sur le Champion du monde de 2018 Kylian Mbappé et reconnaît qu’il aimerait bien l’entraîner.