Mercato: Gbaguidi Pacifique Hector signe un an en Lettonie

#Infos_Benin_Football_Mercato : #Exclusivité!!! Gbaguidi Pacifique Hector @gbaguidipacifique @pacifiquehector le jeune milieu de terrain gaucher international béninois ancien joueur de As Donga , Mogas 90 au Bénin de US Bitam (Gabon) et du FC Martigues et Saint Rémy en France, vient de signer un contrat d'un an avec option à Valmieras FK en première division Lettonie. Il est actuellement en stage à Antalya en Turquie avec son nouveau club pour la préparation de la saison car le championnat commence en le 9 mars prochain. Bonne saison et bonne chance à l'ancien capitaine de l'équipe Nationale U20 du Bénin. #Team229 #Willy_Choco