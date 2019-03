Melania Trump: sa tenue de femme fatale déclenche une polémique

Melania Trump s’est habillée en femme fatale pour recevoir le premier ministre tchèque à la Maison Blanche. Une tenue qui a suscité de vives polémiques.

La première dame américaine Melania Trump s’est affichée dans un trench en cuir vert bouteille pour recevoir le premier ministre tchèque à la Maison Blanche. L’épouse de Donald Trump a osé un long manteau vert ceinturé en cuir porté avec des talons aiguille Louboutin beiges qui n’est pas passée inaperçue le 7 mars 2019. Il s’agit d’un trench-coat vert signé Alexa Chung, une pièce disponible en ligne, pour un tarif de plus de mille euros.

A lire aussi : Humiliée face à Melania Trump, cette erreur que Brigitte Macron ne commettra plus

La première dame a revu le prix de ses tenues à la baisse, après avoir été critiquée pour son manteau Dior à plus de 8.000 euros qu’elle portait pour Thanksgiving. Mais sa manière d’affirmer des goûts classiques, ou parfois plus exubérants n’a pas plu aux internautes. Est-ce vraiment approprié pour recevoir un responsable politique ? Se demandent ses détracteurs sur son manteau en cuir vert bouteille, ceinturé, dont le look rappelle les années 70.

On se rappelle que la femme de Donald Trump possède un certain goût pour les vêtements couture de grandes marques comme Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, mais aussi (et surtout) les françaises Dior, Givenchy et Chanel.