Meghan Markle: ses visites secrètes qui risquent de perturber son père, Thomas

Les tensions entre Meghan Markle et son père Thomas continuent de susciter la polémique et ne risquent pas de s’apaiser de sitôt. Car, la duchesse de Sussex aurait pour habitude de rendre visite à sa mère, Doria Ragland à Los Angeles, voyages secrets lors desquels elle n’est jamais allée voir son père.

La duchesse de Sussex Meghan Markle s’est secrètement rendue à Los Angeles à plusieurs reprises pour rendre visite à sa mère selon Daily Mail. À en croire un voisin, cité par le média, elle était même accompagnée de son époux, le prince Harry. Le couple se serait notamment envolé pour la Californie en octobre dernier, après leur voyage officiel en Océanie. « Meghan reviendra toujours chez Doria, ce sera toujours sa maison. […] Elle est venue ici plus d’une fois depuis l’officialisation de son couple avec Harry. Je l’ai même vu ici une fois, mais ce n’est pas à moi d’en dire plus », raconte le témoin. Une attitude qui risque de perturber Thomas Markle père de Meghan Markle qu’il accuse de l’avoir abandonné: «J’ai tenté une douzaine de fois de contacter ma fille par SMS et par lettres, mais Harry et elle ont érigé un mur de silence », confiait-il au Daily Mail en décembre dernier. Une déclaration démentie par des proches de Meghan qui ont confié qu’elle avait tout fait pour que son papa assiste à son mariage. Et pourtant, la duchesse de Sussex n’a fait aucun effort pour le voir lors de ses escapades californiennes.

Depuis le 19 mai 2018 qu’elle a épousé le prince Harry, Meghan Markle ne peut compter que sur un seul membre de sa famille : sa mère, Doria Ragland. Cette dernière posera ses valises à Frogmore House afin de veiller sur le futur royal baby. «Meghan et Harry ne prévoient pas d’embaucher de nourrice ou d’infirmière dans un premier temps et vont plutôt faire appel à la mère de Meghan », a récemment expliqué Kate Nicholl, correspondante royale chez Vanity Fair.