Meghan Markle: ses fans s’arrachent ses boucles d’oreilles, Gas Bijoux

La duchesse de Sussex, Meghan Markle fait couler les boucles d’oreilles de la marque Gas Bijoux. Ce dernier connaît un succès fulgurant depuis son voyage au Maroc.

Lors de son dernier voyage au Maroc, la duchesse Meghan Markle s’est affichée dans des boucles de la marque Gas Bijoux. A l’occasion, elle portait un ensemble noir et blanc et à ses oreilles, de longues boucles en or de la marque Gas Bijoux qui s’est explosée et se retrouve aujourd’hui en rupture de stock. Selon Olivier Gas, le directeur de la marque, au micro de RTL, du jour au lendemain, les ventes ont été multipliées par dix. « Immédiatement, les visites internet ont doublé […] C’était une paire qui était prévue pour une dizaine de pièces et on est passé à une centaine » a t-il expliqué.

Pour l’heure le bijoutier travaille d’arrache pied pour satisfaire les demandes: « Tous les artisans se sont mis au montage. On n’a pas la vocation à faire des milliers de pièces mais on arrive par un travail collectif à accélérer la production ».