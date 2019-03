Meghan Markle et le prince Harry: la Reine Elizabeth II s’oppose à leur dernière exigence

Alors que Meghan Markle et le prince Harry veulent plus de liberté, la Reine Elizabeth II refuse catégoriquement de le leur accorder.

La duchesse Meghan Markle et le prince Harry s’apprêtent à déménager et quitter le Palais de Buckingham pour le Frogmore Cottage après la naissance de leur premier enfant. Mais la reine est farouchement opposée à la création d’une entité « Sussex ». « Ils désiraient que leur foyer soit totalement indépendant des règles que l’on suit au palais de Buckingham », a expliqué une source de l’entourage royal au Times. Pour elle, la Reine et le prince Charles ont catégoriquement refusé car il y a une structure institutionnelle qui ne leur permet pas d’avoir ce genre de libertés.

« A la place, le staff du couple fera partie à part entière des bureaux du palais. Des bureaux dirigés par la Reine ! Le sentiment général, c’est qu’il est plus raisonnable d’avoir le Duc et la Duchesse sous la juridiction du palais afin de les empêcher de faire ce qu’ils veulent sans se préoccuper des règles. Ils avaient dans l’idée de créer leur « marque Sussex » qui serait très moderne au niveau philanthropique et humanitaire. » précise la même source.

Le déménagement imminent à Frogmore Cottage de Meghan et du prince Harry et le déplacement de leurs bureaux au palais de Buckingham aspirent à davantage de liberté. La preuve que Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas comme les autres couples princiers. Ils sont modernes et souhaitent changer le protocole même si cela n’est pas toujours possible et compatible avec les traditions.