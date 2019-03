Meghan Markle et le prince Harry: la prédiction de la princesse Diana sur leur future famille

Sally Morgan, une amie de confiance de la princesse Diana depuis près de cinq ans, a fait des révélations sur la future famille de Meghan Markle et du prince Harry.

L’ enfant de la duchesse Meghan Markle qui verra le jour au printemps prochain sera “manipulateur” et voudra être câliné dans la nuit, a rapporté Sally Morgan qui a travaillé étroitement avec Diana quand Harry, âgé aujourd’hui de 34 ans, était encore un enfant. Meghan Markle et le prince Harry auront deux autres enfants après la naissance attendue de leur premier-né, a déclaré le psychiatre de la princesse Diana. «Je vois trois enfants en six ans – un garçon et deux filles. Cet enfant arrivera tôt aussi. Le nouveau bébé sera heureux, drôle et très intelligent, mais assez manipulateur et voudra se faire câliner la nuit, ce qui signifiera des nuits blanches. Je peux sentir à quel point Diana serait excitée et je sais qu’elle voudra désespérément que Meghan ait une fille, car c’est ce qu’elle me disait qu’elle a toujours voulu.” a t-elle déclaré à The Sun.

Sally Morgan voit également le fils de Harry suivre son père dans l’armée alors que Meghan serait “le contraire” de Kate en ce qui concerne la grossesse. Alors que les médias people attendent impatiemment la naissance du premier enfant de Meghan, le psychiatre croit que Meghan ne présentera pas son nouveau-né à l’extérieur de l’hôpital dans les heures qui suivent immédiatement l’accouchement. “En ce moment, il y a beaucoup de passion et tout le monde peut le voir, mais cela continuera. Je pense que leur avenir est très sain et que cette femme peut tout gérer.” poursuit elle.