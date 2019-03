Meghan Markle et Harry s’éloignent définitivement de William et Kate Middleton

La duchesse Meghan Markle et son époux, le prince Harry se séparent officiellement de William et Kate Middleton.

Il y a quelques mois, le nouveau couple royal Meghan Markle et le prince Harry annonçait leur déménagement du Kensington à Frogmore Cottage. Aux dernières nouvelles, le couple vient de prendre une nouvelle décision qui les éloigne encore davantage de Kate et William avec qui ils vivaient jusqu’ici. Ils auront désormais une nouvelle équipe de communicants, une nouvelle maison, un bébé… bref, une indépendance administrative. « La reine a accepté la création d’une nouvelle Maison pour le duc et la duchesse de Sussex » indiquait le 15 mars 2019, un communiqué du palais de Kensington. Avant ce communiqué, c’est l’équipe de communicants et d’administrateurs qui accompagnait déjà le prince Harry avant son mariage qui s’occupe également de Meghan Markle.

A partir du 15 mars date de la signature du communiqué, l’ancienne équipe a choisi de rester à Kensington pour s’occuper des Cambridge et une nouvelle équipe dédiée aux Sussex va s’installer au palais de Buckingham. Et déjà, Sara Latham, ancienne collaboratrice d’Hillary Clinton lors de sa campagne électorale en 2016 est nommée nouvelle responsable communication. Elle entrera en fonction après la naissance du premier enfant de Meghan Markle et Harry en avril prochain et sera suivie par le responsable communication de la reine.