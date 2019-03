Meghan Markle: désespéré et en larmes, son frère Thomas lui lance un appel

Depuis son mariage avec le prince Harry, la duchesse Meghan Markle et les membres de sa famille ne ratent aucune occasion pour se tacler. Entre interview à la presse people et sa Mésentente avec ses parents, Meghan Markle qui attend son premier enfant ne sait plus à quel saint se vouer. Mais, très triste son frère lui a fait une émouvante demande.

Thomas Markle s’est fondu en larmes et a lancé un message à sa sœur, la duchesse Meghan Markle après plusieurs brouilles familiales portées à la face du monde. On se rappelle que Meghan Markle fatiguée a demandé à son père de la laisser tranquille et de ne plus essayer de gâcher sa vie. Une doléance largement critiquée par sa sœur et son frère. Alors que meghan a pris ses distances, ce n’est pas le cas pour Thomas Markle qui s’est récemment exprimé à la télévision italienne en larmes. Pour lui, il tient à renouer le contact et voir son futur neveu ou sa future nièce : « Je soutiens Meghan et je veux que nous restions une famille. Je l’aime de tout mon coeur, c’est ma famille. L’arrivée de chaque bébé est un moment important. J’adorerais rencontrer ce petit prince ou cette petite princesse. »

En congé de maternité depuis environ une semaine, Meghan a mis fin à ses apparitions publiques. Mieux, ils veulent quitter Kate et William pour conserver ce calme et élever leur premier enfant dans une ambiance apaisée.