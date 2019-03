Meghan Markle: des indices sur le sexe de son futur bébé dévoilés

La porte-parole de la plateforme de paris en ligne Betfair, Katie Baylis a enregistré mardi 19 mars 2018, un nombre important de mises records concernant le sexe du futur enfant princier de Meghan Markle et le prince Harry.

La famille royale britannique se prépare à accueillir dans quelques jours le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry. Selon Katie Baylis, porte-parole du site britannique de paris en ligne Betfair, la plateforme aurait enregistré un pic sur le sexe du futur bébé de Meghan Markle et du prince Harry et les pronostics indiquent que le duc et la duchesse feront entrer dans la famille royale, «une nouvelle princesse». «Après un nombre de mises important cet après-midi, les chances pour que le bébé princier soit une fille sont passées de 10 contre 11 à 1 contre 2 […]», a souligné la porte parole dans les colonnes du magazine Hello!. «Les chances que ce soit un garçon ont baissé à 6 contre 4.» a t-elle précisé.

D’après elle, c’est le pari qui a provoqué le plus d’engouement cette année autour d’un bébé royal et cela pourrait donc être un indice important sur l’arrivée d’une nouvelle princesse dans les semaines à venir. Mieux, d’autres indices viendraient par ailleurs confirmer les chiffres. Une vidéo captée à la baby shower de Meghan Markle à New York, où elle se trouvait du 15 au 20 février, et relayée par The Sun, dévoile une table majoritairement parée de rose. Le psychiatre Richard Winn, consulté par l’ancienne actrice à plusieurs reprises avant qu’elle ne rencontre le prince Harry, affirme quant à lui qu’elle serait ravie d’accueillir une petite fille, rapporte Elle.

Pour l’heure, le secret sur le prénom d’une future princesse est toujours bien gardé. Il faudra donc patienter jusqu’en fin avril ou début mai pour en savoir définitivement plus.