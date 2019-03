Match Bénin – Togo: Oswald Homéky appelle à l’union autour des Écureuils

Dans un message publié sur sa page facebook ce vendredi 15 mars 2019, le ministre de la culture, du tourisme et des sports Oswald Homéky a lancé un appel de mobilisation à tous les béninois pour la victoire des Écureuils face à l’équipe des Éperviers du Togo.

Le 24 mars prochain, les Écureuils du Bénin croiseront leurs crampons avec les Éperviers du Togo. Cette rencontre qui est la dernière comptant pour la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019, est d’une importance capitale pour les Écureuils du Bénin qui ne sont qu’à un seul pas de leur qualification à la CAN Egypte 2019.

Le ministre Homéky fidèle à sa tradition depuis son arrivée à la tête de ce ministère n’épargne aucun moyen judicieux pour une forte mobilisation de la population afin de pousser les Ecureuils du Bénin à la victoire qui déterminera cette qualif.

« Béninoises, Béninois et amis du Bénin résidant et de la diaspora, le dimanche 24 mars 2019 à 16 heures au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, notre équipe nationale senior jouera sa qualification face au Togo. Grâce à votre soutien, nous sommes désormais à un pas de la CAN EGYPTE 2019. Nos valeureux joueurs, l’encadrement technique, la fédération et le Gouvernement sont tous mobilisés pour une victoire sans appel et vous invitent tous à une UNION SACRÉE autour de nos talentueux Écureuils. Unissons-nous en prière, mettons nos MAILLOTS JAUNES et déclenchons ENSEMBLE la VAGUE JAUNE pour le succès de notre pays!!! ».

Rappelons que dans le groupe D, l’Algérie est déjà qualifiée avec 10 points +5. Le Bénin suit avec 7 points, -2.

Le classement général et le calendrier de la dernière journée se présentent comme suit :

1-Algérie (10 points, +5) 2.Bénin (7 points, -2) 3.Togo (5 points, -3) 4.Gambie (5 points, 0)

9 au 11 juin 2017 (journée 1) : Algérie – Togo 1-0 ; Bénin – Gambie 1-0

7 au 9 septembre 2018 (journée 2) : Togo – Bénin 0-0; Gambie – Algérie 1-1

10 au 13 octobre 2018 (journée 3) : Algérie – Bénin 2-0 ; Togo – Gambie 1-1

14 au 16 octobre 2018 (journée 4) : Bénin – Algérie 1-0 ; Gambie – Togo 0-1

16 au 18 novembre 2018 (journée 5) : Togo – Algérie 1-4 ; Gambie – Bénin 3-1

22 au 24 mars 2019 (journée 6) : Bénin – Togo ; Algérie – Gambie.