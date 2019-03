Maroc- 37ème CONFEJES: Justin Hounguevou remporte le premier prix

La 37ème session de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) a pris fin ce vendredi 15 mars 2019 à Marrakech au Maroc. Initiée depuis 1969, la CONFEJES est une institution intergouvernementale qui, non seulement œuvre pour la promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs au sein de l’espace francophone mais incite la jeunesse à l’entrepreneuriat à travers le « Prix d’Excellence Bernadette Nicole Mapoke Ndongo ». Cette année, c’est le béninois Justin Hounguevou qui est à l’honneur.

Primé pour son projet intitulé « Unité de production des foyers écologiques et économiques » (UPFEE), Justin Hounguevou a remporté le « Prix d’Excellence Bernadette Nicole Mapoke Ndongo » de la meilleure jeune entreprise de l’année 2019. Ce prix lui est décerné lors de l’ouverture, jeudi à Marrakech, des travaux de la 37ème session de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES).

Il s’agit d’un concours initié depuis 2006 et qui a pour objectif de renforcer la visibilité du Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (PPEJ). Pour honorer la mémoire de la responsable de ce Programme au sein de la CONFEJES, décédée en 2007, le Prix a, depuis, été rebaptisé « Prix d’excellence Bernadette Nicole Mapoke Ndongo ».

Le deuxième Prix de ce Concours international d’Excellence a été attribué à la Marocaine Nawal Allaoui, pour son projet de recyclage de déchets piscicoles en cuir de poisson dénommé « Sea Skin ». Le 3ème Prix de ce Concours est revenu, lui, à la Malgache Rondromalala Razafindramino pour son projet de production et de commercialisation d’articles en raphia crocheté, dénommé « Vaonala ».

Une visite guidée sur le site du cinquantenaire

A l’issue de cette cérémonie de remise des prix, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Rachid Talbi Alami, président en exercice de la CONFEJES, accompagné du président sortant de cette institution, le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Homeky, du Secrétaire général de la CONFEJES, Bouramah Ali Harouna, et de la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, ont effectué une tournée dans les différents stands d’une exposition du cinquantenaire de cette institution. Cette visite guidée jette la lumière sur les projets et produits des jeunes bénéficiaires des programmes de la Conférence.

Cette exposition vise, entre autres, à soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et à en faire un levier majeur au service du développement social et économique des pays membres de la CONFEJES, et l’inclusion socio-économique de la jeunesse francophone.