Maroc: 1500 opérateurs économiques au Forum international Afrique Développement

Les travaux de la 6ème édition du Forum international Afrique développement (FIAD) se sont ouverts, jeudi à Casablanca au Maroc, sous le thème « Quand l’Est rencontre l’Ouest ».

Organisé par le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank, le FIAD est présenté comme une plate-forme de référence en Afrique, reflétant l’engagement de la communauté économique et politique dans la dynamique intracontinentale.

D’une durée de deux jours, l’édition de 2019 est axée sur le plaidoyer économique s’agissant de l’intégration intra-africaine, la mise en réseau des pays et des investisseurs sur le marché de l’investissement et la mise en relation de plus de 1.500 opérateurs économiques de 20 pays du continent avec les rendez-vous « B to B » (business to business ou commerce interentreprises) préalablement organisés.

Outre la Sierra Leone, le Marché de l’investissement convie cette année le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc et le Rwanda.

Le Forum international « Afrique Développement » est une initiative née en 2010 et dirigée par un des fonds d’investissement panafricains du continent, Al Mada, actionnaire de référence d’Attijariwafa bank.

Depuis sa création, le Forum a rassemblé plus de 7.500 opérateurs de 36 pays et a généré plus de 17.000 réunions « B to B ».