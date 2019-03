Manchester City: après Lukaku, Jay Z s’offre Kévin De Bruyne

Après Romelu Lukaku, Eric Bailly ou encore Jérôme Boateng, l’international belge Kévin De Bruyne s’offre à son tour les prestations de la société Roc Nation appartenant à la star américaine du rap Jay Z. Cette société est spécialisée dans la gestion des intérêts de sportifs de haut niveau. De Bruyne, dont la carrière est gérée par l’agent Patrick De Koster, aspire à développer son image à travers cette collaboration, lui qui est handicapé depuis plusieurs mois par des blessures à répétitions l’éloignant des aires de jeu.

« Il s’agit ici de développer l’image de Kevin à travers diverses collaborations, en accord avec Manchester City« , a expliqué son représentant dans une interview accordée au journal belge Le Soir : « Je suis très excité de vous annoncer que je rejoins officiellement la Roc Nation Family! J’ai hâte de vous montrer ce qu’on prépare », a écrit le joueur de Manchester City via réseau social.

Incredibly excited to announce that I’m officially joining the @rocnationsports family! Can’t wait to show you guys what lies ahead. #RocFam pic.twitter.com/sqPtTgDRyY

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) March 19, 2019