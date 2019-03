Mali : on sait qui est le cerveau de l’attaque de dimanche, un colonel

Les forces armées maliennes pleurent toujours leurs éléments tués dimanche lors d’une attaque perpétrée par des hommes armés contre une base. Selon l’Etat-major des FAMa, le cerveau de cette attaque est un colonel déserteur de cette même force.

C’est le colonel malien Ba Ag Moussa, officier déserteur de l’armée régulière du Mali, qui est celui « qui a mené l’attaque meurtrière dimanche, contre le camp des Forces armées maliennes (FAMA) », indique l’Etat-major des FAMa lundi dans une note. En effet, ce colonel avait rejoint en 2012, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) du chef djihadiste Iyad Ag Ghali dont il est un proche. C’était à la suite de la déstabilisation du pays par un coup d’Etat , la prolifération et l’installation des groupes armés au Centre et au Nord.

Tôt dans la matinée de dimanche, plusieurs hommes armés à moto et en voiture ont attaqué une base militaire à Dioura. Cette attaque surprise, a fait une vingtaine de morts dans le rang des militaires maliens et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Selon les autorités locales, « ces inconnus armés ont momentanément occupé la base militaire, incendiant une partie et détruisant cinq véhicules » des FAMa. Il a fallu environ 10 heures de combat et des renforts aériens et terrestres pour reprendre aux assaillants, le contrôle de la base Dioura. L’armée malienne est régulièrement la cible de groupes armés et peine à en venir à bout ou tout simplement à les combattre. 99e mondial sur 137 en 2019 avec un budget de fonctionnement 44,4 milliards de FCFA et un effectif total de 10.000 hommes, il s’agit d’une des armées les moins puissantes du monde.