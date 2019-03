Mali: le prix du riz brisé 100% importé en baisse dès le 1er avril 2019

Les efforts consentis par le ministre du Commerce et de la Concurrence, Alhassane Ag Ahmed Moussa pour la baisse du prix des denrées alimentaires au Mali, viennent de porter des fruits. De 375 FCFA, le prix plancher du riz brisé 100% importé, passera à 350 FCFA dès le 1er avril 2019.

En vue de faciliter le mieux être et l’accès aux denrées alimentaires avec un prix à la portée de toutes les bouses, le gouvernement malien a entrepris des réformes agricoles et a procédé à la réduction du prix du riz. A cet effet, en ramenant la base taxable en douane de 200 000 à 100 000 F CFA la tonne jusqu’en septembre 2019, le gouvernement du Mali, va ramener le prix du riz brisé 100% importé de 375 à 350 FCFA/kg dès le 1er avril 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2019.

En rappel, le ministre du Commerce et de la Concurrence du Mali Alhassane Ag Hamed Moussa a signé le 7 mars 2019, un cahier des charges précis avec les importateurs de riz, incluant les demi-grossistes et les détaillants. Et un mécanisme de suivi de cette mesure sera mis en place.