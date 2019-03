Mali – Bamako: ouverture du 1er Symposium du Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique

Du 11 aux 12 mars 2019 s’est tenu à Bamako au Mali le premier Symposium du Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique (First Symposium of African Center of Excellence in bioinfortimatics ). La cérémonie d’ouverture du symposium était présidée par le Pr Adama Diaman Keita, recteur de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako.

« Développer l’expertise en bio-informatique pour la recherche biomédicale durable en Afrique », c’est sous ce thème qu’est ouvert le premier Symposium du Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique. Pendant deux jours, la communauté scientifique africaine s’était réunie dans la capitale malienne pour échanger des problèmes majeurs qui freinent le développement de l’Afrique surtout la lenteur dans la recherche biomédicale.

Pour cette rencontre scientifique, Mamadou Wélé, directeur du Centre Africain d’Excellence en Bio-informatique de Bamako, a exprimé sa reconnaissance aux différents participants venus de plusieurs pays qui ont rehaussé de leur présence ce symposium. Les Centres Africains d’Excellence en Bio-informatique (CAE-B), indique le directeur, sont constitués d’un réseau durable de centres spécialisés en bio-informatique avancée. Les CAE-B fournissent à la communauté de chercheurs africains des outils et la capacité aux découvertes scientifiques indépendantes en utilisant la bio-informatique. Le centre de Bamako, a ajouté Pr Adama Diaman Keita, fait figure de proue parmi les centres en bio-informatiques. Il ressort donc des explications des responsables du CEA-B que le dit centre situé dans l’enceinte de l’Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako (USTTB) est doté d’un serveur de calcul de haute performance en bio-informatique.

Ce système comprend tout le matériel requis : le stockage, les outils logiciels et l’ensemble des données pour effectuer des analyses en bio-informatique. Au cours des deux jours, plusieurs thèmes ont été débattus notamment le programme DELGEME (Développement de l’excellence en Matière de Leadership et de Formation en Génétique pour l’élimination du Paludisme en Afrique Subsaharienne) ou encore sur le thème: «Former la prochaine génération d’Afrique de l’Ouest à des techniques de séquençage et à leurs applications en recherche et en pratique».

Notons que d’éminents chercheurs venus d’autres contrés ont également répondus présent au cours de ce rendez-vous de donner et de recevoir. Il s’agit entre autres de: Prof. Dareil Hurt, NIH/USA ; Prof. Jeffrey Shaffer et Prof. Jian Li, Université de Tulane/USA ; Dr Alia Benkhala, Institut Pasteur de Tunis.