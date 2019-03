L’ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, a retiré sa candidature à la présidentielle du pays au profit du leader de l’opposition, Lazarus Chakwera, ont annoncé jeudi 14 mars les partis des deux candidats.

Joyce Banda, qui a occupé le poste de présidente entre 2012 et 2014 et a été accusée d’abus de pouvoir et de blanchiment d’argent au cours de son mandat, avait décidé de se porter à nouveau candidate à ce poste lors de l’élection prévue pour le mois de mai. « Le Malawi est plus grand que les individus », a déclaré le Parti du Congrès du Malawi (Chakwera), le deuxième plus grand pays d’Afrique australe, indiquant que « en tant que tels, nous devons tous mettre de côté nos aspirations et embrasser le bien commun. »

Les sondages d’opinion avaient déjà fait basculer au pouvoir, le Parti progressiste-démocrate du président Arthur Peter Mutharika, mais il fait maintenant face à une forte opposition, ce qui pourrait réduire ses chances de victoire. Banda a recueilli un peu plus d’un million de voix lors de la dernière élection, ce qui pourrait suffire à faire pencher la balance en faveur de Chakwera. Ce dernier a recueilli un peu moins de 1,5 million de voix lors de cette élection, remportée par Mutharika, l’actuel président, avec 1,9 million de voix.

Cependant, alors que Banda tente de construire son parti, beaucoup la considèrent toujours comme discréditée. Banda a proclamé son retour à la vie politique l’année dernière après son retour d’un exil de près de quatre ans. Elle était partie peu de temps après avoir perdu son siège en 2014, à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait été impliquée dans un vaste scandale de corruption révélé un an auparavant, au cours duquel des hauts responsables du gouvernement avaient été accusés d’avoir siphonné des millions de dollars de fonds publics. L’ancienne présidente nie les allégations. Un mandat d’arrêt contre elle a été émis alors qu’elle était à l’étranger, mais il n’a jamais été exécuté à son retour et aucune accusation n’a été portée.