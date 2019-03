Macron au Kenya: « nous voulons faire partir de votre programme de croissance »

Le président français Emmanuel Macron a promis mercredi 13 mars de renforcer les partenariats avec le Kenya dans les domaines du développement économique et des efforts visant à améliorer l’environnement et à lutter contre la violence extrémiste dans la région.

Au début de sa visite de deux jours au Kenya, Macron a rencontré le président kényan, Uhuru Kenyatta, et a lancé un nouveau modèle de voiture assemblé dans une usine Peugeot de ce pays d’Afrique de l’Est. « Ce que nous voulons, c’est faire partie de votre nouveau programme de croissance », a-t-il déclaré. Après des discussions avec Kenyatta, Macron a dévoilé un nouveau SUV Peugeot 3008 qui sera assemblé localement par le constructeur automobile français. Kenyatta a conduit son invité pour un court essai du véhicule. « C’est un bon jour pour le Kenya et pour notre développement », a déclaré Kenyatta, ajoutant qu’il s’attendait à ce que la visite de Macron ait un impact positif sur le tourisme et les affaires.

Macron et Kenyatta ont signé de nouveaux accords de développement de partenariats publics et privés. Macron était accompagné d’un groupe de chefs d’entreprise français. La visite de Macron est la première d’un chef d’Etat français depuis que le Kenya est devenu indépendant de la Grande-Bretagne en 1963. Il a été reçu à State House, résidence officielle du président Uhuru Kenyatta, et a reçu une garde d’honneur avec un salut de 21 coups de canon. Macron est arrivé au Kenya après une visite à Djibouti et en Éthiopie pour un voyage axé sur l’investissement et la sécurité en Afrique de l’Est, une région d’une importance stratégique croissante.

Questions de sécurité

Macron a déclaré que la sécurité et la lutte contre le terrorisme figuraient au premier rang des questions abordées. « Nous voulons améliorer la coopération dans la région du point de vue de la sécurité et de la défense », a-t-il déclaré. Le Kenya fait partie des pays de l’Union africaine qui fournissent des troupes pour renforcer l’armée faible de la Somalie contre l’insurrection des rebelles islamistes extrémistes d’Al-Shabab, affiliés à Al-Qaida. Le Kenya a subi le plus d’attaques d’al-Shabab en dehors de la Somalie.

Macron a déclaré que la France collaborerait étroitement avec le Kenya en matière d’énergie verte. Il a déclaré que le Kenya avait obtenu « d’énormes résultats dans la lutte contre le changement climatique ». Le bureau de Macron a déclaré que le Kenya était le seul pays africain à atteindre l’objectif consistant à produire de l’énergie renouvelable à 75% de son bouquet énergétique.