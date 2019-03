Los Angeles: Hélène Ségara dévoile une nouvelle coupe de cheveux (photo)

La chanteuse Hélène Ségara, qui poursuit sa transformation, vient encore d’en révéler une ce 8 mars 2019 lors de la soirée Humanitarian Awards et qu’elle a publiée sur le réseau social Instagram ce samedi 9 mars 2019.Elle a en effet effectué un changement capillaire radical et inattendu.

Hélène Ségara, pour afficher une nouvelle silhouette, s’impose beaucoup de restrictions alimentaires. Mais cette fois-ci, la chanteuse de 48 ans, qui compte près de 420000 followers sur le célèbre réseau social américain Instagram a publié une photo d’elle avec un changement capillaire ce samedi 9 mars 2019 . En effet, l’interprète de L’ Amour est un soleil, qui était blonde avec des cheveux soient bouclés , soient lisses, a surpris plus d’un en les coupant et en optant pour un carré plongeant asymétrique et pour un « tie » and « dye » allant du châtain au blond platine.

Par ailleurs, la Juge de « La France a un incroyable talent » avait non seulement posté ses photos mais aussi des commentaires. « Beau moment hier soir au #humanitarianawards… Fière de chanter pour @redcrossla @americanredcross #charity #music #love« , a-t-elle commenté. Héléna Ségara continue de se transformer et rayonne. Il ne lui reste plus qu’à guérir complètement de son problème à l’œil pour nager complètement dans le bonheur.